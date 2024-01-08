Роза Сябитова запечатлела внучку у новогодней елки в своем доме: «Внученька рядышком с бабушкой»

Роза Сябитова проводит новогодние дни вместе с близкими. Фото: Global Look Press

Счастливая бабушка Роза Сябитова наслаждается общением с полуторагодовалой малышкой.

Телесваха Роза Сябитова накануне поздравила с Новым годом и Рождеством подписчиков своего телеграм-канала, разместив в нем снимок своей подросшей внучки Мирославы.

Малышка запечатлена рядом с празднично украшенной елкой. Мирослава облачена в красное платье в клетку с белыми кружавчиками, белые колготочки и черные лаковые туфли. В кадре девочка с интересом рассматривает елочные игрушки, которые висят на елочке. 

Снимок Роза Сябитова сопроводила трогательным четверостишием.

«Бабушка рядышком с внученькой,

Словно два солнышка ясных! 

Внученька рядышком с бабушкой,

Как ангелочки, прекрасны! 

С Новым годом и Рождеством вас! Счастье и благополучие вашему дому!» - написала Роза Сябитова.

Внучка Розы Сябитовой побывала в гостях в доме звездной бабушки. Фото: телеграм-канал Розы Сябитовой

Напомним, внучка Розы Сябитовой Мирослава родилась в июле 2022 года. Сейчас малышке полтора года.

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