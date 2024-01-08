Роза Сябитова запечатлела внучку у новогодней елки в своем доме: «Внученька рядышком с бабушкой»

Телесваха Роза Сябитова накануне поздравила с Новым годом и Рождеством подписчиков своего телеграм-канала, разместив в нем снимок своей подросшей внучки Мирославы.

Малышка запечатлена рядом с празднично украшенной елкой. Мирослава облачена в красное платье в клетку с белыми кружавчиками, белые колготочки и черные лаковые туфли. В кадре девочка с интересом рассматривает елочные игрушки, которые висят на елочке.

Снимок Роза Сябитова сопроводила трогательным четверостишием.