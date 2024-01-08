Роза Сябитова запечатлела внучку у новогодней елки в своем доме: «Внученька рядышком с бабушкой»

Телесваха Роза Сябитова накануне поздравила с Новым годом и Рождеством подписчиков своего телеграм-канала, разместив в нем снимок своей подросшей внучки Мирославы.
Малышка запечатлена рядом с празднично украшенной елкой. Мирослава облачена в красное платье в клетку с белыми кружавчиками, белые колготочки и черные лаковые туфли. В кадре девочка с интересом рассматривает елочные игрушки, которые висят на елочке.
Снимок Роза Сябитова сопроводила трогательным четверостишием.
«Бабушка рядышком с внученькой,
Словно два солнышка ясных!
Внученька рядышком с бабушкой,
Как ангелочки, прекрасны!
С Новым годом и Рождеством вас! Счастье и благополучие вашему дому!» - написала Роза Сябитова.
Внучка Розы Сябитовой побывала в гостях в доме звездной бабушки. Фото: телеграм-канал Розы Сябитовой
Напомним, внучка Розы Сябитовой Мирослава родилась в июле 2022 года. Сейчас малышке полтора года.