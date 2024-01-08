Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку к Ивлеевой в одном носке, получил повестку

Рэпер Николай Васильев, работающий под творческим псевдонимом Vacio, рассказал, что ему вручили повестку в военкомат. Музыкант провел под арестом пятнадцать суток из-за непристойного поведения на вечеринке Анастасии Ивлеевой, куда он явился полностью обнаженным, прикрыв интимное место носком.

После того, как срок ареста истек, по словам самого же Васильева, его отвезли в военкомат, расположенный неподалеку от станции метро «Белорусская». Именно там рэперу Vacio была вручена повестка. Явиться по ней в структуру, отвечающую за призыв в армию, Николай Васильев должен уже 9 января.

Правда, есть один нюанс. Рэперу вменили в вину мелкое хулиганство, и сейчас он вновь находится под арестом. На этот раз в заключении он пробудет 10 суток.

Стоит добавить, что про повестку в военкомат рэпер Vacio рассказал члену ОНК Алексею Лобареву, который 7 января проинспектировал спецприемник № 2 ГУ МВД России по городу Москве. Музыкант содержался на тот момент в одиночной камере и работал над новой песней.

По материалам MK.RUПодписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».