Фильм «Холоп 2» собрал в отечественном прокате свыше 2,5 миллиардов рублей

Комедия «Холоп 2» стартовала в российский кинопрокат 1 января. Всего за несколько дней фильм Клима Шипенко собрал свыше 2,5 миллиардов рублей. И это только на территории РФ.

Если конкретно, то сумма равняется 2 517 857 127 рублям, сообщает Единая автоматизированная информационная система Фонда кино.

Только за первый день проката фильм принес прибыль более чем в 300 миллионов рублей. А за три дня проката он собрал миллиард рублей.

Отметим, что второй «Холоп» является непосредственным продолжением «Холопа» первого с Милошом Биковичем в главной роли.

На сей раз на перевоспитание отправят девушку-мажорку, которую сыграла Аглая Тарасова. Сербский актер также появится в сюжетной линии кинокартины.

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