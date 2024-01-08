Ханде Эрчел начала подготовку к свадьбе с турецким миллиардером Хаканом Сабанджи

Актриса сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вовсю готовится к свадьбе с миллиардером Хаканом Сабанджи. С ним звезда встречается меньше года.

Бракосочетание пара наметила на лето 2024 года. В настоящий момент бизнесмен и актриса определяются с местом проведения церемонии, также они подбирают жилье, в котором начнут вить семейное гнездышко.

Albawaba.net сообщает, что влюбленные не планируют широкомасштабного торжества, но настроены на празднество за пределами Турции. В то же время родственники Хакана Сабаджи настаивают на свадьбе в Стамбуле.

И это не единственное разногласие с близкими миллиардера. Его мать Арзу Сабанджи в целом не в восторге от будущей невестки, высказывая недовольство по поводу ее актерской профессии и поведения на публике.

Она заявила, что не благословит молодых, пока Ханде Эрчел не выполнит одно условие. Это условие журналистам родительница не огласила.

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