Киркоров нашел нужным передать гонорар за «Новогоднюю Маску» жителям Белгорода

Филипп Киркоров после скандальной «голой вечеринки» заявил, что передаст деньги жителям Белгорода, которые пострадали во время украинской бомбежки.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим (…) жителям города Белгорода», - написал народный артист во «ВКонтакте».

Напомним, трагедия произошла 30 декабря. В результате обстрела погибло 25 человек и 109 получили ранения.

Ранее Филипп Киркоров появился на вечеринке Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», куда российские звезды явились в откровенных нарядах. Событие получило большой общественный резонанс и осуждение.

Позже певец публично извинился перед соотечественниками, признав опрометчивость данного поступка.

Также стало известно, что учредитель развлекательного заведения Михаил Данилов подарил мощи Николая Чудотворца храму Знамения Божией Матери в Москве.

«Мы против мракобесия и дьявольщины», - сказал предприниматель на опубликованном в Mash видео.

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