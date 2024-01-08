Киллиан Мерфи завоевал «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в «Оппенгеймере»

Фильм «Оппенгеймер» на фестивале «Золотой глобус» получил сразу несколько наград. Ирландский актер Киллиан Мерфи, в частности, завоевал заветную статуэтку премии за лучшую мужскую драматическую роль.

Киллиан Мерфи сыграл в картине Роберта Оппенгеймера, «отца атомной бомбы», руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого были созданы первые образцы ядерного оружия в США.

Вместе с тем он выступил против ядерной гонки, за что попал в опалу и был лишен допуска к секретной работе. Десять лет спустя президент Америки Джон Кеннеди реабилитировал Роберта Оппенгеймера.

Также «Оппенгеймер» был признан на «Золотом глобусе» «лучшим драматическим фильмом». Создателя картины Кристофера Нолана назвали на премии лучшим режиссером 2023 года. А актера Роберта Дауни-младшего наградили на фестивале за лучшую мужскую роль второго плана.

Источник: CBS.

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