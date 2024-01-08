«Золотой глобус» завоевал мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица» в Лос-Анжелесе

В номинации «лучший мультипликационный фильм» премии «Золотой глобус» победила работа японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

Оригинальное название картины – «Как поживаете?» Оно полностью копирует название книги Есино Гэндзабуро 1937 года, однако мультфильм не является экранизацией произведения. Тем не менее в сюжете оно появляется.

В мультфильме мать 12-летнего Махито Маки Хисако погибает во время бомбежки 1943 года, его отец женится на ее младшей сестре и переезжает с семьей в сельскую местность. Здесь у мальчика не ладятся отношения со сверстниками и мачехой, к тому же его донимает цапля.

В какой-то момент он находит книгу «Как поживаете?», которую его мама хотела подарить ему при жизни. После этого цапля приводит Махито Маки Хисако в волшебный мир, где он встречается со своей мамой.

Источник: CBS.

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