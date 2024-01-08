«Оппенгеймер» признан «лучшим драматическим фильмом» на премии «Золотой глобус»

В номинации «лучший драматический фильм» премии «Золотой глобус» победил фильм «Оппенгеймер». Картину снял режиссер Кристофер Нолан.

Премьера ленты состоялась летом этого года, собрав в прокате более 950 миллионов долларов

Картина повествует о судьбе Роберта Опппенгеймера, который создал атомную бомбу. Фильм основан на реальных событиях: становлении ученого, его работе над ядерным проектом, испытании бомбы и последующей опале и отстранении его от государственной тайны.

Сразу два актера, снявшихся в «Оппенгемере», получили статуэтки «Золотого глобуса». Киллиан Мерфи был признан лучшим в мужских драматических ролях. А Роберта Дауни-младшего наградили за лучшую мужскую роль второго плана.

Кристофера Нолана назвали на премии лучшим режиссером 2023 года.

Источник: CBS.

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