«Оппенгеймер» признан «лучшим драматическим фильмом» на премии «Золотой глобус»

В номинации «лучший драматический фильм» премии «Золотой глобус» победил фильм «Оппенгеймер». Картину снял режиссер Кристофер Нолан.
Премьера ленты состоялась летом этого года, собрав в прокате более 950 миллионов долларов
Картина повествует о судьбе Роберта Опппенгеймера, который создал атомную бомбу. Фильм основан на реальных событиях: становлении ученого, его работе над ядерным проектом, испытании бомбы и последующей опале и отстранении его от государственной тайны.
Сразу два актера, снявшихся в «Оппенгемере», получили статуэтки «Золотого глобуса». Киллиан Мерфи был признан лучшим в мужских драматических ролях. А Роберта Дауни-младшего наградили за лучшую мужскую роль второго плана.
Кристофера Нолана назвали на премии лучшим режиссером 2023 года.
Источник: CBS.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».