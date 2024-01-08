Фильм «Барби» завоевал «Золотой глобус» за «кинематографические или прокатные достижения»

В США состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Картину «Барби» Греты Гервиг признали «лучшим кинематографическим или прокатным достижением. Эта кинолента смогла собрать за время показа в кинотеатрах свыше 100 миллионов сборов.

Кроме фильма «Барби» в номинации боролись такие полнометражные работы, как «Оппенгеймер», «Стражи Галактики. Часть 3», «Джон Уик 4», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая». Также претендовали на данную премию мультипликационные фильмы, как «Человек-паук: Паутина вселенных», «Братья Супер Марио в кино», а также киновизуализация концертного тура американской звезды Тейлор Свифт.

Исполнительница роли Барби в одноименном фильме блистала на красной дорожке кинопремии «Золотой глобус» в образе самой популярной куклы в мире в розовом наряде.

Всего «Золотой глобус» выдал 20 премий в 20 номинациях.

Источник: CBS.

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