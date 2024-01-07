Принц Уильям решил отправить старшего сына в школу-интернат для мальчиков

Но несмотря на это, принц Уильям уже не будет менять свое решение. Его наследник поедет в учебное заведение закрытого типа через три года, когда ему исполнится 13 лет.

«Сердце Кейт разбито. Над ней ужасно издевались в ее первой школе и она даже не может себе представить мысль о том, что Джордж столкнется с подобным», — цитирует свой источник из дворца Mirror.

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Отмечается, что Миддлтон еще и расстроена тем, что такое решение нарушает ее стремление модернизировать монархию. Принцесса Уэльская уверена, что будет скучать по своему сыну. Напомним, что этот интернат очень известный. В нем в свое время учился и принц Уильям с братом Гарри. Добавим, что пока Джордж и его сестра Шарлотта учатся в частном учреждении в Беркшире. Они сменили местоучебы в минувшем году. Местные жители были не рады этому, так как вокруг школы сразу появилось мног охраны.