«Шторки сняла с окна и нацепила»: россияне высмеяли фото отдыхающей на Мальдивах Волочковой

Анастасия Волочкова решила устроить традиционную поездку на январских каникулах. Она отправилась на Мальдивы, где самый скромный отдых в хорошем отеле стоит около 500 тысяч рублей. Балерина отмечает, что езди туда как на дачу.
В этом году она не стала брать с собой никого. Артистка отправилась в поездку 6 января и в сочельник встретила певицу Славу в аэропорту Мале, от куда уже на водном транспорте или маломоторном самолете туристов развозят по островам.
«Две Насти встретились!» – заметила балерина.
«Все припухли и опухли, но ничего», – призналась певица.
«Самые красивые! Летим на Мальдивы! Мы от всех улетели!» – подметила Волочкова.
«Кто много работает, тот много отдыхает, чтобы набраться сил на будущие концерты», – заявила Слава.
Вскоре Анастасия уже была на курорте. Работники отеля подарили ей цветы и украсили виллу к ее приезду. Артистка не могла сдержать радостных эмоций.
И в соцсети Анастасии выложила фото с побережья. Она надела полосатый костюм и обернулась в белоснежный палантин. Балерина красовалась на фоне лазурной воды.
«Ну все! Я тут!» –заявила она.
Обычно артистка отключает комментарии, так как часто сталкивается с хейтом. Но на этот раз поклонник стали активно комментировать посты звезды. Многие высмеяли ее наряд, посчитав его нелепым. Другие удивились, что Волочкова не взяла с собой ни друзей, ни потенциального жениха.
«Самый главный вопрос Прохор где?» – спросила harchenkoelena28.
«Что больше мест нет интересных? Опять в пятисотый раз Мальдивы. Есть Канары, Бали», – стала подтрунивать elenamatrosova73.
«Верните занавеску на окно, ну зачем же так?» – написал valmac1515.
«Шторки сняла с окна и нацепила на полосатые лосины», – согласилась yakuta_03.
Анастасия Волочкова взяла с собой наряды на курорт. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Потом Анастасия стала длится пляжными фото и хвастаться стройными ногами. Но на балерину снова посыпался шквал критики. Многие посчитали, что у нее слишком худые ноги. Кто-то заявил, что они тонкие как прутья, другие признались, что артистка их напугала своим видом. На фоне пальм и ресторана звезда уже красовалась в пудровой тунике с принтом.
«Завтрак в мальдивской красоте. Очень красивые здесь багги. Природа нереальная. Прекрасные люди и фантастический сервис!» – поделилась она.
Поклонники снова не оценили ее фото. Многие стали осуждать балерину за то, что она взяла свою дочку. Другие посчитали кадр неудачный из-за обуви на платформе.
Анастасия Волочкова часто носит одни и те же наряды годами. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Опять, эти тапки! Они еще не износились?» – отметила marinabagaevva.
«Какие безвкусные ужасные тапки» – высказалась marinant_nails_42.
«Балерина, а почему дочь не взяли?» – спросила elienaprekrasnaya.
«Что-то, Настенька, вы везде одна? Не скучно? – уточнила galinasergeevna855.
«Где же те фото, глазами любимого? Ни кого не уговорила?» – присоединилась walentinamirilko.
Также Волочкова не стала оставлять своих подписчиков без фирменно шпагата. Она старается не обращать внимание на злопыхателей. Артистка не перестает повторять, что ей просто завидуют те люди, которые пишут ей гадости.
Напомним, что 20 января балерина отметит свой день рождения. Ей исполнится 48 лет. Анастасия признавалась, что в год Дракона надеется встртить свою вторую половинку и сыграть свадьбу.
Анастасия Волочкова игнорирует злопыхателей. Фото: соцсети Анастасии Волочковой