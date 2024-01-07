«Шторки сняла с окна и нацепила»: россияне высмеяли фото отдыхающей на Мальдивах Волочковой

Анастасия Волочкова решила устроить традиционную поездку на январских каникулах. Она отправилась на Мальдивы, где самый скромный отдых в хорошем отеле стоит около 500 тысяч рублей. Балерина отмечает, что езди туда как на дачу.

В этом году она не стала брать с собой никого. Артистка отправилась в поездку 6 января и в сочельник встретила певицу Славу в аэропорту Мале, от куда уже на водном транспорте или маломоторном самолете туристов развозят по островам.