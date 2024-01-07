Певец Стас Михайлов выступил в Дубае после болезни: «Похудел на 17 кило»

Стас Михайлов 6 января прилетел в Дубай, где принял участие в фестивале «Жара». Он появился на публике в широких сливочных брюках и рубашке с тонким жакетом и цветным галстуком. 54-летний артист признался, что недавно сильно переболел.
Он плохо себя чувствовал все новогодние праздники и был вынужден обратиться к врачам. По словам исполнителя, тест на ковид был отрицательным, но он подозревает, что его настиг именно этот опасный вирус. Певец отметил, что в декабре у него было сильно много встречь, поэтому он не уберег свой организм.
« За год скинул 17 кило. Убрал из рациона хлеб, сахар и алкоголь. Ну приходится выбирать», – поделился Стас.
Он также отметил, что не пользуется услугами стилиста, поэтому наряды подбирает себе сам. На фестивале артист устроил сюрприз. Он вместе с Эмином Агаларовым представил новую песню «Сколько», пишет KP.RU.
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Добавим, что также на концерте в Дубае появилась Ани Лорак. Она пришла с возлюбленным Исааком Виджраком. Но на сцене певца спела в дуэте с Эмином трек «Я не могу сказать».