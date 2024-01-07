Певец Стас Михайлов выступил в Дубае после болезни: «Похудел на 17 кило»

Стас Михайлов 6 января прилетел в Дубай, где принял участие в фестивале «Жара». Он появился на публике в широких сливочных брюках и рубашке с тонким жакетом и цветным галстуком. 54-летний артист признался, что недавно сильно переболел.

Он плохо себя чувствовал все новогодние праздники и был вынужден обратиться к врачам. По словам исполнителя, тест на ковид был отрицательным, но он подозревает, что его настиг именно этот опасный вирус. Певец отметил, что в декабре у него было сильно много встречь, поэтому он не уберег свой организм.