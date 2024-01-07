В Подмосковье пропал бывший продюсер группы «Многоточие» Сергей Булавинцев

Сергей Булавинцев бесследно исчез. Он был раньше продюсером группы «Многоточие», а также является старейшим российским рэпером, выступающего под именем Sir-J. Он ушел из дома 30 декабря 2023 года, с тех пор родные о нем ничего не знают. Сейчас поиском Булавинцева занимаются волонтеры. Лидер группы D.O.B. вернулся из Калининграда, где выступал вместе с Мани Майком, а потом намеревался увидеться со своими детьми.
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Это и встревожило его бывшую жену, которая сообщила о его пропаже. По камерам удалось узнать, что его последний раз вдел по дороге на дачу в Расторгуево, возле подмосковного города Видное. По словам соседей, 29 декабря он находился в загородном доме. Вскоре там произошел пожар. Однако жертв огня не было обнаружено.
По данным телеграм-канала SHOT, Сергей был облачен в бежевую куртку, черную толстовку, белую рубашку, кремовые штаны и черную кепку в день, когда пропал. Его поиском занимается отряда «Лиза алерт», а также правоохранительные органы.