Певица Наталья Штурм сообщила о смерти мамы

Затем Наталья стала публиковать другие видео. Она накладывала фильтры, чтобы скрыть свое уставшее лицо. На некоторых певица просто молчала, пытаясь совладать с эмоциями.

«Мои глубокие соболезнования. Мама — это святое. Тут все слова лишние…» — написал Прохор Шаляпин.

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А вот некоторые поклонники удивились тому, что в такой тяжелый час артистка не выпускает из рук камеру и даже снимает себя на видео. Они посчитали, что Штурм все же употребила горячительые напитки. Другие попросили, чтобы у нее забрали телефон, так как потом она может пожалеть, что выкладывала подобные кадры.

По некоторым данным, мама звезды умерла еще в четверг, 4 января. Елене Константиновне было 90 лет.