Певица Наталья Штурм сообщила о смерти мамы

Наталья Штурм 7 января рассказала, что переживает горе. Она сообщила, что у нее умерла мама. Певица сняла видео, на котором плачет от отчаяния.
«Надо дышать, дышать… Я не пью, как многие мои коллеги… Мама… Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее… Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», — произнесла с трудом она.
57-летняя артистка сначала отметила, что ее родительница куда-то ушла, а потом пояснила, что говорила про кремацию. По всей видимости, видео она засняла после похорон родного человека.
Затем Наталья стала публиковать другие видео. Она накладывала фильтры, чтобы скрыть свое уставшее лицо. На некоторых певица просто молчала, пытаясь совладать с эмоциями.
«Мои глубокие соболезнования. Мама — это святое. Тут все слова лишние…» — написал Прохор Шаляпин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
А вот некоторые поклонники удивились тому, что в такой тяжелый час артистка не выпускает из рук камеру и даже снимает себя на видео. Они посчитали, что Штурм все же употребила горячительые напитки. Другие попросили, чтобы у нее забрали телефон, так как потом она может пожалеть, что выкладывала подобные кадры.
По некоторым данным, мама звезды умерла еще в четверг, 4 января. Елене Константиновне было 90 лет.