Яна Чурикова призналась, что за три года не смогла помириться с Филиппом Киркоровым

Она пояснила, что конфликт случился в 2021 году, когда шло «Евровидение». Тогда телеведущая была несогласна с тем, какие оценки выставило российское жюри. И Киркоров, который ездил на конкурс регулярно, ее слова воспринял слишком лично.

«Еврофаны могут поссориться из-за этого. Это не про моральную поддержку, это про разницу во мнениях относительно участника на „Евровидении“. Это сложно понять человеку, который не еврофан. Иногда у нас по поводу участников могут быть такие баталии на ровном месте», – пояснила Чурикова.

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Тогда жюри раскритиковало французскую исполнительницу Барбару Прави. Певец тоже был в составе жюри. И его подопечная Натальей Гордиенко из Молдавии получила максимальные баллы, но при этом заняла всего 13 место.

К слову, также в интервью Яна прокомментировала предложение Филиппа Бедросовича создать свой песенный конкурс. Она отметила, что таких преложений было много. Однако телеведущая считает, что создавать аналог не нужно, так как это заставит соблюдать определенные рамки. А вот создать свой проект, в котором будут в музыкальной битве состязаться артисты из всех регионов, было бы стоящим проектом, по ее словам.