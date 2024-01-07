Лоза заявил, что его звали на «Новогодний огонек» хлопать Галустяну: «Он же не умеет петь»

Юрий Лоза решил высказаться о новогодних шоу. Он признался, что его звали на съемки «огонька». Примечательно, что артисту предложили не петь, а аплодировать в зале перед Михаилом Галустяном. Это очень возмутило исполнителя хита «Плот». Он считает, что именно такие решения продюсеров шоу и телеканалов портят все восприятие зрителей, поэтому люди теряют интерес к таким программам.

«Я говорю: "Он же не умеет петь". - "Да, не умеет. Но он как умеет, так и споет"», – рассказал артист.