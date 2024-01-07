Лоза заявил, что его звали на «Новогодний огонек» хлопать Галустяну: «Он же не умеет петь»

Юрий Лоза решил высказаться о новогодних шоу. Он признался, что его звали на съемки «огонька». Примечательно, что артисту предложили не петь, а аплодировать в зале перед Михаилом Галустяном. Это очень возмутило исполнителя хита «Плот». Он считает, что именно такие решения продюсеров шоу и телеканалов портят все восприятие зрителей, поэтому люди теряют интерес к таким программам.
«Я говорю: "Он же не умеет петь". - "Да, не умеет. Но он как умеет, так и споет"», – рассказал артист.
«Понимаете, когда там все свои, все купленные, ангажированные, конечно же, народ начинает уставать от этого. Это давно существует, ничего другого они на ТВ не предлагают», – высказался Лоза, пишет Aif.ru.
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По словам композитора, уже давно на экранах мелькают одни и те же лица, которые заточены петь друг для друга. И Юрий считает, что пока это не изменится, люди не поменяют отношение к новогодним шоу.