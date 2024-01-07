Актриса из фильма «Русалочка» Холли Бейли родила сына

Холли Белли поделилась радотсной новостью. 23-летняя голливудская актриса впервые стала мамой. Она сообщила, что у нее родился сын. Отцом крохи является рэпер DDG, которого на самом деле зовут Дэррил Грэнберри-младший.

Звезда диснеевского фильма «Русалочка» рассказала, что радостное событие случилось еще в 2023 году. Пара решила насладиться моментом и поэтому они повременили с тем, чтобы рассказать новость всему миру. Артистка выложила кадры со своим новорожднным ребенком.