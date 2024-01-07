Актриса из фильма «Русалочка» Холли Бейли родила сына

Холли Бейли впервые стала мамой в 23 года. Фото: Global Look Press

Американская актриса и певица сообщила, что родила первенца. Холли Бейли рассекретила имя малыша.

Холли Белли поделилась радотсной новостью. 23-летняя голливудская актриса впервые стала мамой. Она сообщила, что у нее родился сын. Отцом крохи является рэпер DDG, которого на самом деле зовут Дэррил Грэнберри-младший. 

Звезда диснеевского фильма «Русалочка» рассказала, что радостное событие случилось еще  в 2023 году. Пара решила насладиться моментом и поэтому они повременили с тем, чтобы рассказать новость всему миру. Артистка выложила кадры со своим новорожднным ребенком.

На запястье малыша был замечен золотой браслет с пластинкой, на которой было выгравировано его имя. Пара выбрала для него памятное украшение.

«Величайший подарок, который смог сделать для меня 2023 год – это подарить мне сына . Добро пожаловать в мир, мой Хало. Мир отчаянно хочет узнать тебя», – написала актриса.

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Поклонники поздравили Холли с пополнением в семье. Напомним, что слухи о беременности звезды появились еще в сентябре. Белли продолжала скрывать интересное положение, а все домыслы фанатов ее раздражали. 

Холли Бейли родила сына. Фото: соцсети Холли Бейли 

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