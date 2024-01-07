Бывший муж Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной и дочкой в Эмиратах

Мурат Налчаджиоглу после развода с Ани Лорак взял в жены визажистку Лилию Реус. Однако их брак оказался хрупким и пара рассталась спустя несколько месяцев. А теперь турецкий бизнесмен уже строит отношения с новой избранницей по имени Анастасия.
Она является моделью. По всей видмости, предпрениматель настроен серьезно, так как уже познакомил ее со своей дочкой Софией от Лорак. А эти новогодние каникулы они проводят в Дубае вместе. К слову, на этом курорте отдыхает и певица со своим бойфрендом Исааком Виджраком.
На этот раз Мурат не стал скрывать лицо избранницы. Влюбленные демонстрируют нежные чувства друг к другу на публике. Бизнесмен и модель гуляют, взявшись за руки, а также позируют для фотографий, жарят картошку вместе. Анастасия носит смелые наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Для прогулок в Дубае она нарядилась в розовое ультра-мини.
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Мурат Налчаджиоглу перестал скрывать лицо возлюбленной. Фото: соцсети Мурата Налчаджиоглу
Ей уже пишут хейтеров, которые считают, что девушка бизнесмена ему не подходит и не заменит Лорак. Однако модель уже дала им отпор.
«Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину», – подписала она одно из видео.
А вот дочка Мурата побыла с ним несколько дней. 7 января он выложил кадр, на котором обнимает наследницу.
«Буду скучать», – заявил бизнесмен.
Мурат Налчаджиоглу регулярно видится с дочкой. Фото: Мурата Налчаджиоглу