Бывший муж Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной и дочкой в Эмиратах

Мурат Налчаджиоглу после развода с Ани Лорак взял в жены визажистку Лилию Реус. Однако их брак оказался хрупким и пара рассталась спустя несколько месяцев. А теперь турецкий бизнесмен уже строит отношения с новой избранницей по имени Анастасия.

Она является моделью. По всей видмости, предпрениматель настроен серьезно, так как уже познакомил ее со своей дочкой Софией от Лорак. А эти новогодние каникулы они проводят в Дубае вместе. К слову, на этом курорте отдыхает и певица со своим бойфрендом Исааком Виджраком.