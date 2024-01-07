Актриса Бортич о работе в кино: «Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да»

Саша Бортич столкнулась с критикой. Сначала коллега Никита Кологривый осудил тех, кто снимается в кино, не имея актерского образования. Он произнес в своей речи имя Бортич, заверив, что ее взяли на работу только за внешность.
А потом пользователи Сети стали обвинять артистку в том, что она попала на съемки через постель. После этого она не стала молчать и опровергла сплетни о своей карьере. Также звезда пояснила, что действительно не получила профильного образования, но и не считает себя гениальной актрисой.
«Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. Актерская профессия невероятно зависима, и как актер будет выглядеть на экране — зависит от работы огромного количества людей, на которых актер повлиять не в силах… Но сегодня я гораздо избирательные, чем несколько лет назад», — высказалась Саша.
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Она активно снимается в новых проектах. Не так давно вышел сериал «Фишер» с ее участием. Также артистка сыграла главную роль в фильме «Я - богиня». Она стала одной з самых высокоплачиваемых актрис в стране. Никита Михалков признавался, что платил ей 200 тысяч рублей за съемочный день. Такие же деньги получает Гоша Куценко, который играет с 1992 года в кино.