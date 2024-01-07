Актриса Бортич о работе в кино: «Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да»

Саша Бортич столкнулась с критикой. Сначала коллега Никита Кологривый осудил тех, кто снимается в кино, не имея актерского образования. Он произнес в своей речи имя Бортич, заверив, что ее взяли на работу только за внешность.

А потом пользователи Сети стали обвинять артистку в том, что она попала на съемки через постель. После этого она не стала молчать и опровергла сплетни о своей карьере. Также звезда пояснила, что действительно не получила профильного образования, но и не считает себя гениальной актрисой.