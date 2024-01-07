Актриса Валерия Ланская открестилась от своих слов о брачном контракте с режиссером Стасом Ивановым

Валерия Ланская семь лет прожила в браке с кинорежиссером Стасом Ивановым. Примечательно, что они развелись больше года назад. Долгое время актриса заверяла, что у них был брачный контракт.
Она рассказывала, что муж на нее переписал квартиру, а себе оставил машину, так как больше у него ничего нет. Также артистка заверяла, что в договоре еще и прописан тот факт, что Стас должен принимать активное участие в жизни их сына Артемия. Теперь от своих слов звезда открестилась.
«Мне кажется, это зависит от ситуации, от каких-то принципов. У меня нет таких принципов. Что должно произойти, чтобы не было доверия к человеку, с которым я хочу жить, строить семью, рожать детей. Если есть доверие, наверное, брачный договор не нужен», — поделилась звезда, пишет KP.RU.
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Также Ланская отмечает, что причиной развода стало то, что они слишком заняты и почти не проводили время вместе. По словам актрисы, это решение было обоюдным. Она поддерживает с бывшим мужем дружеские отношения.