Актриса Валерия Ланская открестилась от своих слов о брачном контракте с режиссером Стасом Ивановым

Валерия Ланская семь лет прожила в браке с кинорежиссером Стасом Ивановым. Примечательно, что они развелись больше года назад. Долгое время актриса заверяла, что у них был брачный контракт.

Она рассказывала, что муж на нее переписал квартиру, а себе оставил машину, так как больше у него ничего нет. Также артистка заверяла, что в договоре еще и прописан тот факт, что Стас должен принимать активное участие в жизни их сына Артемия. Теперь от своих слов звезда открестилась.