Актриса Пересильд рассказала о детях режиссера Учителя от других женщин: «Девочки общаются хорошо и с ним»

Юлия Пересильд долгое время скрывала свои отношения с режиссером Алексеем Учителем. А потом она призналась, что родила дочек от него. У них растут Анна 14-летняя Анна и 10-летняя Мария. Они уже снимались в кино. А старшая наследница актрисы недавно получила оглушительный успех благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В интервью Пересильд рассказала, что продолжает воспитывать дочек с Учителем. Недавно Анна Пересильд улетела в Турцию с папой и его молодой возлюбленной Софьей Мелединой, а также их маленькой дочкой Ниной. Актриса отметила, что дети хорошо ладят.
От прошлых отношений с с Кирой Саксаганской у режиссера есть сын Илья, которому 31 год.
«У Алексея уже давно своя жизнь, но девочки общаются хорошо и с ним, и с Алешиными детьми. У них теплые отношения. Может, в глубине души и есть травма, что кто-то с кем-то не видится, но не серьезная», – поделилась Юлия.
Она добавила, что ее дочери не разбалованные и регулярно и испытывают сострадание к людям, которые оказываются в беде. Отметим, что сейчас у Учителя, которому 72 года, отношения с 26-летней Мелединой, которая два года назад родила от него дочку. Режиссер поддерживает своих детей. Он одобрил выбор Анны сниматься в кино. Пересильд также довольна ее работой в сериале.
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«Слава Богу она была в руках человека, с которым я много-много лет знакома. Я знаю, что у него гениальное чувство вкуса, оно всегда таким было. Я знаю, что он очень талантливый человек и не обидит Аню», — делилась звезда в передаче «Света вокруг света».