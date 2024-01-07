Актриса Пересильд рассказала о детях режиссера Учителя от других женщин: «Девочки общаются хорошо и с ним»

Юлия Пересильд долгое время скрывала свои отношения с режиссером Алексеем Учителем. А потом она призналась, что родила дочек от него. У них растут Анна 14-летняя Анна и 10-летняя Мария. Они уже снимались в кино. А старшая наследница актрисы недавно получила оглушительный успех благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В интервью Пересильд рассказала, что продолжает воспитывать дочек с Учителем. Недавно Анна Пересильд улетела в Турцию с папой и его молодой возлюбленной Софьей Мелединой, а также их маленькой дочкой Ниной. Актриса отметила, что дети хорошо ладят.