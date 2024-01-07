Билеты на концерты уехавших из России Земфиры*, Макаревича* и «Би-2»* перестали пользоваться спросом

Снизился заработок и группы «Би-2», в которой состоит иноагент Лева (Егор Бортник)*. На новогодних каникулах они не выступали, хотя раньше ездили по корпоративам за 5 миллионов рублей. В январе у них намечен концерт в Стамбуле, где билеты стоят от 8900 рублей, но покупают их не активно. На Пхукет у них будет выступление в небольшом зале, где цены еще дороже. В зоне танцпола можно повеселиться за 15200 рублей.

Уже больше года Земфира* живет во Франции. Она обычно редко дает концерты, поэтому ни билеты всегда был повышенный ажиотаж. Но после ее отъезда из России интерес к артистке понизился.

Недавно ее концерт в Дубае отменили, так как было продано всего 30% билетов. Стояли они от 120 тысяч рублей, так как певица выступать хотела в зале, где подают икру и другие дорогие блюда. Теперь у нее планируется концерт там весной. Она получила гонорар от организаторов в размере 250 тысяч евро (24 миллиона рублей). Но после конфуза с отменой выступления больше таких огромных денег звезде заранее не заплатят.

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Иноагент Андрей Макаревич* с группой «Машина времени» раньше просил 5 миллионов рублей за выступление, но теперь их гонорар лишь 2 или 3 миллиона рублей, в зависимости от количества музыкантов. В этом году он планирует устроить «Юбилейный тур 55 лет», в нем будет 11 концертов за год. Раньше столько выступлений у группы было в месяц, пишет KP.RU.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.