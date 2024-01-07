Билеты на концерты уехавших из России Земфиры*, Макаревича* и «Би-2»* перестали пользоваться спросом

В 2022 году многие артисты покинули Россию. Первое время они активно гастролировали по Европе. Сначала к ним был интерес, так как за границей отдыхают и живут много их соотечественников. Примечательно, что теперь интерес к таким певцам и музыкантам упал. Билеты на их концерты уже не пользуются спросом.
Так ранее лидер группы «Сплин» Александр Васильев едва находил время на отдых. А теперь на год у него запланировано два концерта. В феврале у него выступление в Лондоне, но пока билеты проданы только дешевые на места на галерке. Билеты выше 10 тысяч рублей уже никто не покупает. В марте он также поедет с концертом в Будву.
Снизился заработок и группы «Би-2», в которой состоит иноагент Лева (Егор Бортник)*. На новогодних каникулах они не выступали, хотя раньше ездили по корпоративам за 5 миллионов рублей. В январе у них намечен концерт в Стамбуле, где билеты стоят от 8900 рублей, но покупают их не активно. На Пхукет у них будет выступление в небольшом зале, где цены еще дороже. В зоне танцпола можно повеселиться за 15200 рублей.
Уже больше года Земфира* живет во Франции. Она обычно редко дает концерты, поэтому ни билеты всегда был повышенный ажиотаж. Но после ее отъезда из России интерес к артистке понизился.
Недавно ее концерт в Дубае отменили, так как было продано всего 30% билетов. Стояли они от 120 тысяч рублей, так как певица выступать хотела в зале, где подают икру и другие дорогие блюда. Теперь у нее планируется концерт там весной. Она получила гонорар от организаторов в размере 250 тысяч евро (24 миллиона рублей). Но после конфуза с отменой выступления больше таких огромных денег звезде заранее не заплатят.
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Иноагент Андрей Макаревич* с группой «Машина времени» раньше просил 5 миллионов рублей за выступление, но теперь их гонорар лишь 2 или 3 миллиона рублей, в зависимости от количества музыкантов. В этом году он планирует устроить «Юбилейный тур 55 лет», в нем будет 11 концертов за год. Раньше столько выступлений у группы было в месяц, пишет KP.RU.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.