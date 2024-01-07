Киркоров сделал заявление на концерте в Дубае: «Я себе не представляю жизнь без России»

Филипп Киркоров в конце 2023 года оскандалился. После его появления на вечеринке Насти Ивлеевой на исполнителя посыпались проблемы. Его даже хотели лишить звания народного артиста.
Также у него отменились ближайшие концерты, а на Новый год не было ни одной передачи, где бы н выступал, так как певца вырезали из эфира. Но 6 января он оказался в Дубае, где у него намечены два концерта в ресторане «Березка». И во время первого выступления король отечественной эстрады произнес речь.
«Я себе не представляю свою жизнь без России - без своего дома. Но иногда вот так выбираться в Рождество, туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко хочется в наши морозы.
Главное, чтобы не было морозов в сердце, чтобы мы не замерзали душой. Но мы никогда не замерзнем душой, если в нас будет жить любовь. Пусть даже она будет жестока. В Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа, – произнес Филипп Бедросович.
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Примечательно, что там он спел с Михаилом Шуфутинским трек «Жара в Дубае». Певец получил несколько букетов цветов от зрителей. Он облачился в черный костюм и не забыл об украшениях с мерцающими камнями.
Добавим, что в этот вечер также на курорте проходил фестиваль «Жара», где выступало много российских артистов, включая Ани Лорак. А вот Киркоров, по всей видимости, на большой площадке не появится в ближайшее время.