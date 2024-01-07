Киркоров сделал заявление на концерте в Дубае: «Я себе не представляю жизнь без России»

Филипп Киркоров в конце 2023 года оскандалился. После его появления на вечеринке Насти Ивлеевой на исполнителя посыпались проблемы. Его даже хотели лишить звания народного артиста.

Также у него отменились ближайшие концерты, а на Новый год не было ни одной передачи, где бы н выступал, так как певца вырезали из эфира. Но 6 января он оказался в Дубае, где у него намечены два концерта в ресторане «Березка». И во время первого выступления король отечественной эстрады произнес речь.