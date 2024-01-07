Анастасия Волочкова оскорбила женщин с лишним весом

Известная балерина Анастасия Волочкова традиционно проводит новогодние каникулы на Мальдивских островах. Звезда уже много лет не нарушает традицию и очень гордится этим фактом.

Однако приезд Волочковой в теплые края омрачила одна из поклонниц. Женщина попросила балерину сфотографироваться с ней, однако после первого кадра заявила, что та плохо получилась на кадре.

И вместо того, чтобы перефотографироваться, Волочкова высказала ей по поводу внешнего вида.

«Приведите свои телеса в то соответствие, в котором вы могли бы соответствовать Анастасии Волочковой или вы со мной не фотографируйтесь», - заявила балерина в соцсетях.

При этом Волочкова выложила фото своих стройных ног, дав понять, что много тренируется для того, чтобы хорошо выглядеть.

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