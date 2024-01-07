Удалившая силикон из груди Лера Кудрявцева: «В лимфоузлах гель так и остался»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что до сих пор испытывает сложности после операции по увеличению груди. Силикон, напомним, звезде экстренно откачали еще несколько лет назад, но в организме до сих пор осталось это вещество.

«В лимфоузлах этот гель так и остался, хотя врачи чистили меня четыре часа», - рассказала она.

Кудрявцева сожалеет, что поделилась с общественностью своей проблемой. Звезда подчеркнула, что хотела предостеречь девушек от подобных операций, но получила кучу хейта в свой адрес.

В настоящее время Кудрявцева подумывает о пластической операции на лицо. Пока ей страшно представить себе все это, но рано или поздно это случится.

«Я работаю лицом, поэтому, если превращусь в сморщенную старуху, то подумаю о пластике», - добавила Лера Кудрявцева.

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