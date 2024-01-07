Оскар Кучера заявил, что ему стало не по себе от недалекости Анастасии Ивлеевой

Известный телеведущий Оскар Кучера заявил, что ему не понятно творчество Анастасии Ивлеевой. По его словам, девушка делает странный контент и грустно, что толпа на это ведется.

«Я посмотрел часть интервью и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека», - заявил он в шоу «Злые языки» на RuTube.

Кучера говорил о разговоре Ивлеевой с признанным в России иноагентом Юрием Дудем* еще несколько лет назад, где она рассуждала о мужских гениталиях. Девушка тогда возмущалась размерами.

Ивлеева, напомним, оскандалилась после проведения скандальной вечеринки в конце прошлого года, куда все гости пришли в голом виде. Общественность возмутил поступок телеведущей в условиях сложной мировой ситуации.

Кроме того, Анастасия подогрела хейт тем, что надела на попу бриллиант за 23 миллиона рублей.

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