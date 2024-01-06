Ани Лорак на фестивале «Жара» в Дубае появилась со своим возлюбленным

Ани Лорак уже больше года строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком. Они познакомились, когда певица путешествовала по Европе в 2022 году. Испанца певица вскоре привезла в Россию. Обычно он с ней гастролирует.
А 6 января пара вместе вышла в свет. Они прилетели в Дубай, где посетили «Жару Fest». Влюбленные для красной дорожки выбрали total-black-образ. Артистка не выпускала из своей руки ладонь избранника. По всей видимости, Исаак уже привык к публичности.
Певица пока уклоняется от вопросов про свадьбу. По всей видимости, она ждет действий от своего бойфренда. За плечами артистки брак с турецким бизнесменом Муратом, от которого она родила дочку Софию. 12-летняя наследница Лорак подружилась с ее парнем. Новый год они отпраздновали все вместе.
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Добавим, что многие звезды проводят каникулы в Дубае. Стас Михайлов тоже приехал на музыкальный фестиваль. А Филипп Киркоров готовится выступить в местном элитном ресторане с Михаилом Шуфутинским.