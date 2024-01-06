Ани Лорак на фестивале «Жара» в Дубае появилась со своим возлюбленным

Ани Лорак уже больше года строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком. Они познакомились, когда певица путешествовала по Европе в 2022 году. Испанца певица вскоре привезла в Россию. Обычно он с ней гастролирует.

А 6 января пара вместе вышла в свет. Они прилетели в Дубай, где посетили «Жару Fest». Влюбленные для красной дорожки выбрали total-black-образ. Артистка не выпускала из своей руки ладонь избранника. По всей видимости, Исаак уже привык к публичности.