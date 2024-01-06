Клава Кока улетела со своим бойфрендом в Южную Африку

Клава Кока продолжает путешествовать. Она в декабре устроила загородный отдых с Александром Повериным, с которым строит отношения. Он также стал победителем шоу «Сердце Клавы». А вот в январе певица увезла его в Южную Африку.

Примечательно, что теперь влюбленные делятся кадрами из Кейптауна. Они поселились в районе с цветными домами, успели загореть и искупаться в Атлантическом океане. Звезда призналась, что вода там очень холодная, а вот в ресторанах кормят вкусно.