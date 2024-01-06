Клава Кока улетела со своим бойфрендом в Южную Африку

Клава Кока и Александр Поверин оказались на побережье Антлантического океана. Фото: соцсети Клавы Коки

Певица Клава Кока устроила для победителя шоу «Сердце Клавы» поездку на новогодние каникулы. Пара намерена посетить дикие места в Африке.

Клава Кока продолжает путешествовать. Она в декабре устроила загородный отдых с Александром Повериным, с которым строит отношения. Он также стал победителем шоу «Сердце Клавы». А вот в январе певица увезла его в Южную Африку. 

Примечательно, что теперь влюбленные делятся кадрами из Кейптауна. Они поселились в районе с цветными домами, успели загореть и искупаться в Атлантическом океане. Звезда призналась, что вода там очень холодная, а вот в ресторанах кормят вкусно. 

«В планах взять тачку и объездить все нетуристические и даже дикие места. Я такое люблю больше всего! Но и в черте города тут тоже очень классно!» – заявила Клава. 

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Они также в канун Рождества решили взабраться на горы и посмотреть, какой вид с ним открывается на город. Певица не перестает хвастаться идиллией. Напомним, что после финала шоу на нее обрушилась критика. Многие не верят, что у Александра искренние чувства к артистке. А на шоу «Наталья каарта» звезду также предупредили, что эти отношения могут быть некрепкими.

Клава Кока и Александр Поверин еще не думают о свадьбе. Фото: соцсети Клавы Коки

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