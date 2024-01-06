Татьяна Тарасова появилась на шоу Ильи Авербуха «Корова на льду» 

Татьяна Тарасова впервые за долгое время вышла в свет. Фото: Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивила Аллу Михееву, заявив о любви к одному из участников постановки.

Татьяна Тарасова в последнее время редко появляется на публике. В прошлом году не разх возникали слухи о госпитализации тренера по фигурному катанию. Но после Нового года она посетила новое шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». 

Тарасова наблюдала зха спектаклем в первом ряду. Ее заметила Алла Михеева, которая играет в шоу журналистку Аллу Микрофонову. Она решила подойти к тренеру и спросить, за кого из персонажей болеет гостья. 

«Вижу красивую роскошную женщину! Простите пожалуйста, а за кого вы будете болеть?» – спросила она.

«За Ягодкина!» – сразу заявила Татьяна Анатольевна.

«Как интересно! А почему?» – уточнила Алла. 

«Я люблю его», – призналась звезда. 

«Погодите, я хочу пояснить. У вас роман?» – спросила журналистка. 

«Да», – заявила Тарасова. 

«Ну всякие чудеса бывают. Хорошо», – сказала Алла.

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Отметим, что Ягодкиным зовут персонажа, которого сыграл Алексей Ягудин. Он поддерживает теплые отношения с тренером. Также в этот вечер Татьяна Анатольевна держала руку Евгении Медведевой, которая играет мечту Коровы фигуристку. Она восхищается молодой спортсменкой. 

Татьяна Тарасова порадовала присутствием на шоу фигуристов. Фото: соцсети Аллы Михеевой

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