Татьяна Тарасова появилась на шоу Ильи Авербуха «Корова на льду» 

Татьяна Тарасова в последнее время редко появляется на публике. В прошлом году не разх возникали слухи о госпитализации тренера по фигурному катанию. Но после Нового года она посетила новое шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

Тарасова наблюдала зха спектаклем в первом ряду. Ее заметила Алла Михеева, которая играет в шоу журналистку Аллу Микрофонову. Она решила подойти к тренеру и спросить, за кого из персонажей болеет гостья.