Киркоров улетел петь в Дубай после отмены концертов в России

Филипп Киркоров последовал примеру коллег и улетел из России. После скандала, который разгорелся из-за вечеринки Насти Ивлеевой, где он присутствовал, певец лишился большой части заработков. Артиста вырезали из новогодних шоу и передач, а также были отменены несколько его концертов.
6 января многие селебрити поехали в Дубай. В их числе оказался и Филипп Бедросович. Он споет не сольно, но и в дуэте с Михаилом Шуфутинским. Не так давно они создали новый шлягер «Жара Дубая».
По данным издания Woman.ru, все столики в элитном ресторане, где пройдет концерт звезды, были выкуплены заранее. Ранее Киркоров потеря около 50 миллионов рублей, которые должен был заработать после вечеринки.
Сама Ивлеева выплатила штраф в 100 тысяч рублей, но на нее грозятся пожать в суд злопыхатели. При этом блогерша сообщила, что не уезжала из страны. Праздники она проводит с семьей в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, что в Дубае стартует фестиваль «Жара», на котором выступят многие российские звезды от Ани Лорак до Кати Лель.