Киркоров улетел петь в Дубай после отмены концертов в России

Ани Лорак и Филипп Киркоров проводят последние дни праздников за границей. Фото: Global Look Press

У певица Филиппа Киркорова пройдут два концерта. Артист споет в дуэте с Михаилом Шуфутинским.

Филипп Киркоров последовал примеру коллег и улетел из России. После скандала, который разгорелся из-за вечеринки Насти Ивлеевой, где он присутствовал, певец лишился большой части заработков. Артиста вырезали из новогодних шоу и передач, а также были отменены несколько его концертов. 

6 января многие селебрити поехали в Дубай. В их числе оказался и Филипп Бедросович. Он споет не сольно, но и в дуэте с Михаилом Шуфутинским. Не так давно они создали новый шлягер «Жара Дубая».

По данным издания Woman.ru, все столики в элитном ресторане, где пройдет концерт звезды, были выкуплены заранее. Ранее Киркоров потеря около 50 миллионов рублей, которые должен был заработать после вечеринки. 

Сама Ивлеева выплатила штраф в 100 тысяч рублей, но на нее грозятся пожать в суд злопыхатели. При этом блогерша сообщила, что не уезжала из страны. Праздники она проводит с семьей в Санкт-Петербурге. 

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Напомним, что в Дубае стартует фестиваль «Жара», на котором выступят многие российские звезды от Ани Лорак до Кати Лель. 

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