Киркоров улетел петь в Дубай после отмены концертов в России

Филипп Киркоров последовал примеру коллег и улетел из России. После скандала, который разгорелся из-за вечеринки Насти Ивлеевой, где он присутствовал, певец лишился большой части заработков. Артиста вырезали из новогодних шоу и передач, а также были отменены несколько его концертов.

6 января многие селебрити поехали в Дубай. В их числе оказался и Филипп Бедросович. Он споет не сольно, но и в дуэте с Михаилом Шуфутинским. Не так давно они создали новый шлягер «Жара Дубая».