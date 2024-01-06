Ирина Горбачева извинилась перед Федором Бондарчуком после интервью о «Чиках»

Ирина Горбачева очень выборочно снимается в кино. Обычно она снимается за год в двух проектах, не больше. В интервью актриса рассказала, что особенно громкой ее работой стала роль в сериале «Чики».

Продюсерами драматической картины стали Федор Бондарчук, Рубен Дишдишян, Вячеслав Муругов, Михаил Врубель и другие известные персоны. По словам артистки, она поступила неправильно, когда публично высказала свои претензии к продюсерам. И спустя более трех лет она решила принести извинения всем продюсерам сериала.