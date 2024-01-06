Ирина Горбачева извинилась перед Федором Бондарчуком после интервью о «Чиках»

Ирина Горбачева очень выборочно снимается в кино. Обычно она снимается за год в двух проектах, не больше. В интервью актриса рассказала, что особенно громкой ее работой стала роль в сериале «Чики».
Продюсерами драматической картины стали Федор Бондарчук, Рубен Дишдишян, Вячеслав Муругов, Михаил Врубель и другие известные персоны. По словам артистки, она поступила неправильно, когда публично высказала свои претензии к продюсерам. И спустя более трех лет она решила принести извинения всем продюсерам сериала.
«Я прошу у вас прощения за ту ситуацию, о которой вы знаете. Я в одном интервью по поводу "Чик" сказала очень много лишнего, чего, на самом деле, не стоило говорить. Мне надо было прийти к ним и лично с ними сесть, прояснить ситуацию. А я была обидевшейся девочкой, которая пришла, вывалила весь сор, себя при этом обелив», — пояснила Ирина в интервью Мадонне Мур.
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Она также рассказала, что когда создавался сериал, то никто не навязывал свои правила. Когда проект понравился одной из площадок, то было поставлено условие, что будет проведен перекастинг актрис. Сначала Горбачева согласилась, а спустя время такой шаг расценила ошибочным, так как съемочной группе стали предлагать своих протеже. Но создатели «Чик» в итоге настояли, чтобы остались прежние актрисы.