Блогер Ивлеева опровергла слухи о переезде в Дубай: «Провожу праздники с семьей»

Настя Ивлеева после провокационной вечеринки принесла публичные извинения, а также заплатила штраф в 100 тысяч рублей. После этого блогерша пропала. Ходили, что она улетела в Дубай без обратного билета. Также в Телеграм-каналах писали, что телеведущая впала в депрессию из-за волны критики.
Но 6 января она сняла видео и опровергла все сплетни. Звезда в шубе и с розой в руке прогуливалась по культурной столице. Она рассказала, что там проводит время с семьей. При этом блогерша выглядела отдохнувшей без капли печали на лице. Она поздравила всех с Новым годом.
«Передаю морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу праздники с семьей, с друзьями, близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть и перезагрузиться, поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в Интернете и проводить больше времени в эти чудесные деньки с близкими и родными», – поделилась Настя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Она также добавила, что скоро все снова ее увидят. Напомним, что после вечеринки Ивлеева вызвала гнев у общественников. Ее захотели проверить на уплату налогов. А недавно стало известно, что в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело.