Блогер Ивлеева опровергла слухи о переезде в Дубай: «Провожу праздники с семьей»

Настя Ивлеева после провокационной вечеринки принесла публичные извинения, а также заплатила штраф в 100 тысяч рублей. После этого блогерша пропала. Ходили, что она улетела в Дубай без обратного билета. Также в Телеграм-каналах писали, что телеведущая впала в депрессию из-за волны критики.

Но 6 января она сняла видео и опровергла все сплетни. Звезда в шубе и с розой в руке прогуливалась по культурной столице. Она рассказала, что там проводит время с семьей. При этом блогерша выглядела отдохнувшей без капли печали на лице. Она поздравила всех с Новым годом.