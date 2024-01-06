Рэпера Vacio повторно задержали за мелкое хулиганство после вечеринки Ивлеевой

Рэпер Николай Васильев, более известный под псевдонимом Vacio, привлек к себе внимание на вечеринке Насти Ивлеевой. Он был без одежды на мероприятии, надев лишь носок на интимную часть тела. В итоге артиста задержали. Он 15 суток провел в спецприемнике.

И вот теперь Николай должен был быть освобожден. 5 января журналисты весь день ждали встречи с ним, но в назначенное время он так и не вышел из СИЗО. На следующий день выяснилось, что он был задержан повторно.