Рэпера Vacio повторно задержали за мелкое хулиганство после вечеринки Ивлеевой

Настя Ивлеева не отреагировала на случившееся. Фото: Global Look Press

Рэпер Vacio не вышел из СИЗО в назначенное время после отбывания ареста. А вскоре его снова задержали.

Рэпер Николай Васильев, более известный под псевдонимом Vacio, привлек к себе внимание на вечеринке Насти Ивлеевой. Он был без одежды на мероприятии, надев лишь носок на интимную часть тела. В итоге артиста задержали. Он 15 суток провел в спецприемнике. 

И вот теперь Николай должен был быть освобожден. 5 января журналисты весь день ждали встречи с ним, но в назначенное время он так и не вышел из СИЗО. На следующий день выяснилось, что он был задержан повторно. 

На этот раз  рэпера арестовали за мелкое хулиганство, об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Какое именно хулиганство он совершил пока не уточняется. Родственники ранее рассказали, что у артиста разрядился сотовый телефон, поэтому он не выходил на связь. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, что после вечеринки Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. А вот гости мероприятия лишились работы. Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Анна Asti отменились ближайшие концерты. Также их вырезали из новогодних программ. 

Читайте также