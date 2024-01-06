Катя Лель после увеличения гонораров до 4 миллионов рублей улетела выступать в Дубай

Катя Лель 20 лет назад начала исполнять хит «Мой мармеладный». Ее популярность недавно пережила новую волну благодаря успеху трека в соцсетях. И теперь ее гонорары выросли с 900 тысяч до 4 миллионов рублей.
Об этом рассказали в агентстве по организации мероприятий. И год артистка начала с большх заработков, так как она снова востребована. 6 января она улетела с дочкой и подругой в Дубай. Там звезда не только отдохнет, но и выступит на публике.
Примечательно, что еще осенью Кати не было в списке артистов, которые выступят на фестивале «Жара в Дубае». Но в декабре она уже появилась в списках «Жара Fest 2024» в ОАЭ.
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Возможно, что певице даже оплатили перелет и проживание в отеле, пишет KP.RU. По словам экспертов, когда праздники закончатся, то гонорар знаменитости может снизится и будет не выше 3 миллионов рублей.