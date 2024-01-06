Катя Лель после увеличения гонораров до 4 миллионов рублей улетела выступать в Дубай

Катя Лель 20 лет назад начала исполнять хит «Мой мармеладный». Ее популярность недавно пережила новую волну благодаря успеху трека в соцсетях. И теперь ее гонорары выросли с 900 тысяч до 4 миллионов рублей.

Об этом рассказали в агентстве по организации мероприятий. И год артистка начала с большх заработков, так как она снова востребована. 6 января она улетела с дочкой и подругой в Дубай. Там звезда не только отдохнет, но и выступит на публике.