Катя Лель после увеличения гонораров до 4 миллионов рублей улетела выступать в Дубай

Катя Лель начала год с высоких заработков. Фото: Global Look Press

Певица Катя Лель начала зарабатывать больше, чем за 29 лет на эстраде, на новой волне популярности.

Катя Лель 20 лет назад начала исполнять хит «Мой мармеладный». Ее популярность недавно пережила новую волну благодаря успеху трека в соцсетях. И теперь ее гонорары выросли с 900 тысяч до 4 миллионов рублей. 

Об этом рассказали в агентстве по организации мероприятий. И год артистка начала с большх заработков, так как она снова востребована. 6 января она улетела с дочкой и подругой в Дубай. Там звезда не только отдохнет, но и выступит на публике. 

Примечательно, что еще осенью Кати не было в списке артистов, которые выступят на фестивале «Жара в Дубае». Но в декабре она уже появилась в списках «Жара Fest 2024» в ОАЭ.

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Возможно, что певице даже оплатили перелет и проживание в отеле, пишет KP.RU. По словам экспертов, когда праздники закончатся, то  гонорар знаменитости может снизится и будет  не выше 3 миллионов рублей.

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