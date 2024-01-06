Костомаров о своей депрессии после ампутации: «Хочется заснуть, чтобы когда проснулся, все это оказалось сном»

Уже почти год прошел с тех пор, как Роман Костомаров заболел и попал в больницу. Прошлые каникулы для фигуриста закончились печальными событиями. Он лишился ступней и кистей рук. Теперь чемпион учится заново все делать уже с помощью протезов.
В передаче «Эксклюзив» он рассказал, что жалеет о том, что согласился на ампутацию. Фигурист до сих пор думает, чтобы было, если бы он отказался от операции. И хоть он уже успел вернуться на лед, Роман признается, что его душевные терзания продолжаются.
«Когда ложишься спать и отстегиваешь все свои прибамбасы, тогда ты видишь, что с тобой произошло. И как все ужасно. Наедине с собой в этом состоянии можно впасть в депрессию. Хочется заснуть, чтобы когда проснулся, все это оказалось сном», – пояснил он.
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По словам спортсмена, его порой накрывает отчаяние. Он надеется, что в этом году сможет окончательно смириться с тем, что с ним случилось. И теперь Костомаров убежден, что нет ничего важнее здоровья. Ему еще предстоит операция на второй руке, так как ее будут готовить к протезу.