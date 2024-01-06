Актриса Пересильд рассказала, что снявшаяся в сериале «Слово пацана» дочь превзошла ее успех: «Запросы по Ане – 420 тысяч»

Юлия Пересильд давно снимается в кино. И в 2023 году вышел фильм «Вызов», съемки которого проводились в космосе. Актриса получила массу внимания благодаря серьезной роли. В этот же год в кино снялась ее дочка Анна.
Она исполнила роль Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». И в новом интервью Пересильд заверила, что наследница превзошла ее успех даже не летая в космос. Сейчас Анна снимается уже в новом проекте. А вот ее младшая сестра Мария пока не тянется к кино.
«Запросы по мне – 220 тысяч, запросы по Ане – 420 тысяч. Я говорю: "Я зачем в космос летала, Аня?" Мы смеемся дома», – поделилась Пересильд.
«Вот с Аней Пересильд мы идем по торговому центру. Идут подростки: "Айгуль!" До трех ночи звонят мне, Ире, пиар-директору: "Але, здравствуйте, а Айгуль можно к телефону?"» — рассказала артистка.
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Она также добавила, что полет в космос изменил ее философское отношение к жизни. И хоть Юлия скучает по бескрайним просторам космоса, но она не готова снова туда отправится. Актриса заверила, что работу дочки старалась оценивать, забыв про родство. При этом она читала сценарий сериала и многие сцены утверждала вместе с режиссером Жорой Крыжовниковым. Об этом звезда поведала Светлане Бондарчук в ее YouTube-шоу «Света вокруг света».