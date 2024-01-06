Актриса Пересильд рассказала, что снявшаяся в сериале «Слово пацана» дочь превзошла ее успех: «Запросы по Ане – 420 тысяч»

Юлия Пересильд давно снимается в кино. И в 2023 году вышел фильм «Вызов», съемки которого проводились в космосе. Актриса получила массу внимания благодаря серьезной роли. В этот же год в кино снялась ее дочка Анна.

Она исполнила роль Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». И в новом интервью Пересильд заверила, что наследница превзошла ее успех даже не летая в космос. Сейчас Анна снимается уже в новом проекте. А вот ее младшая сестра Мария пока не тянется к кино.