Роман Костомаров признался, что ему сделают еще одну операцию на руке

Роман Костомаров дал большое интервью в программе «Эксклюзив». Он предстал перед камерами со своей семьей: женой Оксаной Домниной, мамой, братом Денисом, сыном Ильей и дочкой Настей.
О восстановлении фигуриста рассказал реабилитолог Егор Навроцкий. Он признался, что желание каэдый день трудится и спортивный характер точно помогут чемпиону достигнуть результатов. А сам Роман уже строит планы на 2024 год. Недавно он встал на коньки на протезах. А теперь спортсмен хочет освоить сноуборд. При этом ему также предстоит еще одна операция на руке.
С помощью пластической операции спортсмену подготовят руку под протез. Костомаров хочет, чтобы было две бионические руки, которые дают больше возможностей и облегчаю жизнь.
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«Мне хочется делать то, что я делал раньше. Я все-таки спортсмен, баланс тела у меня есть. У меня есть понимание, как управлять сноубордом. Может, и получится у меня», – пояснил Роман.