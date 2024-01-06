Роман Костомаров признался, что ему сделают еще одну операцию на руке

Роман Костомаров дал большое интервью в программе «Эксклюзив». Он предстал перед камерами со своей семьей: женой Оксаной Домниной, мамой, братом Денисом, сыном Ильей и дочкой Настей.

О восстановлении фигуриста рассказал реабилитолог Егор Навроцкий. Он признался, что желание каэдый день трудится и спортивный характер точно помогут чемпиону достигнуть результатов. А сам Роман уже строит планы на 2024 год. Недавно он встал на коньки на протезах. А теперь спортсмен хочет освоить сноуборд. При этом ему также предстоит еще одна операция на руке.