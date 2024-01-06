Певец Леонид Агутин улетел из России

Леонид Агутин выступал на новогодних шоу. А 5 января стало известно, что он улетел из России. Певец признавался, что намерен отправится в Дубай. Там стартует фестиваль «Жара».

Артист сообщил, что выступит в ОАЭ. Но некоторые поклонники решили, что отъезд звезды может быть связан со скандалом, который случился не так давно. На «Песне года» Агутин не выступал на одной сцене с певцом SHAMAN. Это спровоцировало слухи, что он недолюбливает коллегу. А некоторые зрители возмутились тому, что в шоу участвовала жена артиста Анжелика Варум.