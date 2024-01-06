Певец Леонид Агутин улетел из России

Леонид Агутин выступал на новогодних шоу. А 5 января стало известно, что он улетел из России. Певец признавался, что намерен отправится в Дубай. Там стартует фестиваль «Жара».
Артист сообщил, что выступит в ОАЭ. Но некоторые поклонники решили, что отъезд звезды может быть связан со скандалом, который случился не так давно. На «Песне года» Агутин не выступал на одной сцене с певцом SHAMAN. Это спровоцировало слухи, что он недолюбливает коллегу. А некоторые зрители возмутились тому, что в шоу участвовала жена артиста Анжелика Варум.
Также Леонид в декабре побывал в больнице. У него обнаружили тромб. Тогда 55-летнему певцу пришлось перенести операцию. Многие поклонники переживали за артиста. Однако ему потребовалось немного времени на восстановление. Спустя месяц он уже снова готов давать концерты.
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Напомним, что на Новый год в Россию вернулась его дочка Елизавета-Мария. Она живет в США и имеет американское гражданство. Но наследница артиста приехала к родителям, чтобы познакомить со своим новым бойфрендом.