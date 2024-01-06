Саша Бортич отреагировала на слухи, что попала в кино через постель: «Я вызываю в людях раздражение»

Сначала Саша заявила в соцсети, что некоторым людям лучше открывать рот только по тексту. Поклонники поняли, что это выпад в сторону Никиты. А теперь она ответила и на общие обвинения, которые на нее посыпались.

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«За последнее время волна ненависти довольно сильно увеличилась, поэтому, пожалуй, я бы хотела высказаться на такую больную для всех комментаторов тему. Да, у меня нет проф. образования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю. Но я никогда и не называла себя гениальной актрисой. Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано», – пояснила актриса.

Напомним, чт с 2014 года она регулярно снимается в фильмах и сериалах. Многие ее знают по фильму «Я худею». А в 2023 году также вышел успешный сериал «Фишер» с ее участием. Также Бортич успела стать мамой. Она растит сына Александра, которому уже три года. Со своим мужем артистка недавно развелась.