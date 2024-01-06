Саша Бортич отреагировала на слухи, что попала в кино через постель: «Я вызываю в людях раздражение»

Саша Бортич уже давно снимается в кино. Но на днях звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый заявил, что актеры должны иметь профильное образование. Он упомянул Бортич, которая не училась актерскому мастерству.
Примечательно, что Никита отметил, что порой такие актрисы попадают в кино за свет милого лица. После этого появились слухи, что звезда фильма «Я - богиня» попала в киноиндустрию через постель. Она прервала молчание, чтобы прояснить ситуацию.
Сначала Саша заявила в соцсети, что некоторым людям лучше открывать рот только по тексту. Поклонники поняли, что это выпад в сторону Никиты. А теперь она ответила и на общие обвинения, которые на нее посыпались.
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«За последнее время волна ненависти довольно сильно увеличилась, поэтому, пожалуй, я бы хотела высказаться на такую больную для всех комментаторов тему. Да, у меня нет проф. образования. Так сложилось.
Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю. Но я никогда и не называла себя гениальной актрисой. Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано», – пояснила актриса.
Напомним, чт с 2014 года она регулярно снимается в фильмах и сериалах. Многие ее знают по фильму «Я худею». А в 2023 году также вышел успешный сериал «Фишер» с ее участием. Также Бортич успела стать мамой. Она растит сына Александра, которому уже три года. Со своим мужем артистка недавно развелась.