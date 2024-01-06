Актер Кристиан Оливер предсказал свою гибель с двумя дочками

Примечательно, что Оливер был в браке с Джессикой Муроз. Она хранит молчание и не комментирует случившееся. Журналисты подозревают, что они развелись еще в 2021 году, но общались ради детей и порой вместе проводили отпуска.

Поклонники не могут поверить в случившееся. Многие также заметили, что актер перед трагедией написал пост, который стал пророческим. Он выложил фото, на котором изображен океан, карибский берег с пальмами и силуэты людей в старинной одежде. Изображние было похоже на семью артиста.

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«Привет из рая! Идем в новом 2024 году к общности и любви», – написал Кристиан.

Теперь его фанаты считают, что он предчувствовал свою смерть. При этом в последние дни жизни актер выглядел счастливым.