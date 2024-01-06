Актер Кристиан Оливер предсказал свою гибель с двумя дочками

Кристиан Оливер умер в канун Рождества. Он находился на борту частного самолета вместе с дочками: 12-летней Мадитой и 10-летней Анникой. Они вылетели с острова Бекия и направились в Сент-Люсию.
Однако при взлете борт упал прямо в Карибское море. С побережья было видно, как произошла катастрофа. Вскоре тела семьи и пилота Роберта Сакса нашли. Никто не выжил при падении самолета.
Примечательно, что Оливер был в браке с Джессикой Муроз. Она хранит молчание и не комментирует случившееся. Журналисты подозревают, что они развелись еще в 2021 году, но общались ради детей и порой вместе проводили отпуска.
Поклонники не могут поверить в случившееся. Многие также заметили, что актер перед трагедией написал пост, который стал пророческим. Он выложил фото, на котором изображен океан, карибский берег с пальмами и силуэты людей в старинной одежде. Изображние было похоже на семью артиста.
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«Привет из рая! Идем в новом 2024 году к общности и любви», – написал Кристиан.
Теперь его фанаты считают, что он предчувствовал свою смерть. При этом в последние дни жизни актер выглядел счастливым.
Кристиан Оливер выложил пост незадолго до смерти. Фото: соцсети Кристиана Оливера