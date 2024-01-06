Андрей Разин назвал Сергея Лазарева шакалом за песню «Седая ночь», исполненную без его разрешения

Сергей Лазарев смог избежать скандала, так как не был на вечеринке Насти Ивлеевой. Однако ему теперь предъявляет обвинения Андрей Разин. Музыкальный продюсер был возмущен тем, что певец исполнил хит группы «Ласковый май» без его разрешения.

В новогоднем кино прозвучала песня «Седая ночь» на французском языке. Разин отметил, что это нарушение авторских прав, поэтому не только раскритиковал Сергея, но и заверл, что кадры с его выступлением будут удалены.