Андрей Разин назвал Сергея Лазарева шакалом за песню «Седая ночь», исполненную без его разрешения

Сергей Лазарев смог избежать скандала, так как не был на вечеринке Насти Ивлеевой. Однако ему теперь предъявляет обвинения Андрей Разин. Музыкальный продюсер был возмущен тем, что певец исполнил хит группы «Ласковый май» без его разрешения.
В новогоднем кино прозвучала песня «Седая ночь» на французском языке. Разин отметил, что это нарушение авторских прав, поэтому не только раскритиковал Сергея, но и заверл, что кадры с его выступлением будут удалены.
«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы «Ласковый май». Вот сейчас Сережа Лазарев выложил на французском (песню - Прим. ред.) «Седая ночь». Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», – высказался продюсер в соцсети.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
По словам Андрея Александровича, он владеет правами на песни группы, поэтому любой желающих их спеть должен у него купить разрешение. Продюсер подчеркнул, что намерен подать иск на 11 миллионов 700 тысяч рублей, которые придется выплатить французской компании.