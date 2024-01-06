Собчак – про выборы нового ведущего «Модного приговора»: «Верник может вести что угодно!»

На Первом канале состоялась премьера обновленного шоу «Модный приговор». Мейковер-шоу не было в эфире почти два года, за это время телезрители успели соскучиться по любимым и полезным перевоплощениям и советам от экспертов.

Интрига шоу, кто же будет ведущим, сохраняется. Из прежнего состава в новым вошла только Эвелина Хромченко, теперь ей подбирают коллег, среди которых несколько претендентов: Александр Рогов, Даниил Грачев, Игорь Верник, телеведущая Таня Геворкян, певица Мия Бойка, блогер Алина Холина, ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

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Кто именно в итоге займет заветные кресла Судьи и Защитника, выбирать будут телезрители после того, как пилотные выпуски со всеми перечисленными претендентами выйдут в эфир.

Уже появились первые отзывы. Вставила свои пять копеек и Ксения Собчак. Она заняла сторону Игоря Верника.