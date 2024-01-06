Бьянка позавидовала способности людей есть и не полнеть: «Это несправедливо!»

Певица Бьянка постоянно борется за стройность своей фигуры. В прошлом году она похудела на 12 килограммов и с удовольствием демонстрировала свое достижение со сцены. Ей пришлось отказаться от сладкого, жирного и острого, и это далось ей крайне нелегко.

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Новогодние праздники стали для нее испытанием. Она не стала сдерживаться в эмоциях, с завистью отреагировав на застольный контент у себя в ленте. Чуть ли не впадая в истерику, звезда предъявила претензии тем, кто может есть первое, второе, десерты и компот без ущерба для фигуры.

«Как все это съедая, вы придерживаетесь такой формы? Причем люди, которым уже за 30 лет. Для меня это неприлично перед теми, кто ест по чуть-чуть. Гены? Это ваши такие гены? Что-то у вас слишком хорошие гены. Это несправедливо!» - разошлась Бьянка.

Сама артистка идет на настоящие жертвы, чтобы не сорваться. Ограничивает себя в еде, отказывая в любимых блюдах, но вынуждена смотреть, как лопают всю запрещенку другие.