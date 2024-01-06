Виктория Дайнеко – про отца своей дочки Лидии: «Я очень хочу, чтобы он участвовал в ее воспитании»

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко рассказала, что отец ее 8-летней дочки Лидии не принимает участия в воспитании наследницы. С Дмитрием Клейманом она развелась еще в 2017 году, спустя два года брака. И дочка за весь последний год видела отца считанное число раз.

«Я очень хочу, чтобы он участвовал в ее воспитании. Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы она приезжала к нему домой, в какие-то дни на неделе оставалась у него. На этот момент они виделись всего четыре раза за год», - цитирует певицу «Пятый канал».

Дайнеко бы очень хотела, чтобы бывший муж больше внимания и времени уделял дочери. В то же время, в его отцовском поведении она заметила положительные изменения. Судя по всему, считает звезда, на общение с дочкой его поощряет нынешняя жена.

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Кстати, дочка исполнительницы настолько обижена на отца, что даже решила поменять его фамилию и стала по маме Дайнеко. Об этом артистка рассказывала еще осенью прошлого года.