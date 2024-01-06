Настя Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой переехала в Дубай

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева уже неделю хранит молчание. После скандальной «голой» вечеринки она несколько раз извинялась, а теперь решила не просто отмолчаться, но и вовсе покинуть Россию.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на популярный Telegram-канал «Небожена», оскандалившаяся блондинка купила билет в один конец. Она приняла решение переехать в Дубай, чтобы переждать весь скандал и вернуться, когда все утихнет.

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Среди подписчиков даже нашлись те, кто видел Ивлееву в самолете. Мол, с пятью чемоданами «свалила в Дубай в бизнесе». Люди в большинстве своем рады такому раскладу и считают, что блогерше лучше вовсе не возвращаться в Россию.

Напомним, «голая» вечеринка больно ударила по репутации многих приглашенных на нее звезд. «Отменили» Филиппа Киркорова, Лолиту, Ксению Собчак, которые потеряли заработок в новогодние каникулы. Ивлеева также лишилась контрактов и доходов в эти «хлебные» дни.