Брутян и Прилучный в отпуске отказались от телефонов: «Со спокойной совестью»

Новый год Павел Прилучный встретил дома в Москве с женой Зепюр Брутян и сыном Микаэлем, для которого этот праздник стал первым в жизни. также к нему приехали дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия.

Однако в первых числах января актер все же увез семью отдыхать. Они прилетели в Дубай, где теперь загорают и купаются. Но несколько дней супруги не выходили на связь. Оказалось, что они сами приняли такое решение.