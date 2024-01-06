Брутян и Прилучный в отпуске отказались от телефонов: «Со спокойной совестью»

Новый год Павел Прилучный встретил дома в Москве с женой Зепюр Брутян и сыном Микаэлем, для которого этот праздник стал первым в жизни. также к нему приехали дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия.
Однако в первых числах января актер все же увез семью отдыхать. Они прилетели в Дубай, где теперь загорают и купаются. Но несколько дней супруги не выходили на связь. Оказалось, что они сами приняли такое решение.
«Как здорово вот так пару деньков провести без телефона и соцсетей. Выспаться, проспать завтрак и валяться до обеда. А главное, что со спокойной совестью и чувством, что все правильно, все так как хочется», – заявила Брутян.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
5 января она все же не сдержалась и стала выкладывать кадры с отдыха. Актриса похвасталась идиллией с мужем. Они валялись на песке и целовались у всех на виду. К слову, старшие дети Прилучного отдыхают вместе с ним и мачехой.
Напомним, что с Агатой он расстался со скандалои. Звезда сериала «Мажор» выгнал ее из дома с детьми во время пандемии. Актриса рассказывала, что он был в нетрезвом состоянии и дебоширил. Муцениеце переехала в свою небольшую квартиру. А когда артист сыграл свадьбу с новой избранницей, то он практически перестал общаться с экс-женой. Павел заверяет, что Брутян делает его лучше.