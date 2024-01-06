Вдова Александра Пономаренко продает имущество, чтобы погасить многомиллионные долги после смерти мужа

Валерий Пономаренко не помогает семье своего покойного брата Александра. Фото: Global Look Press

Жена Александра Пономаренко осталась одна с двумя детьми и никак не может расплатиться с долгами, поэтому стала тренером по йоге.

Александр Пономаренко умер после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием в декабре 2022 года. У него осталась жена Анна и двое детей. Если раньше супруга юмориста купалась в роскоши и получала в подарок, к примеру, поездку на Маврикий, то теперь она никак не может расплатиться с долгами, которые достались ей в наследство, как и  недвижимость. По словам вдовы артиста, она уже оплатила основные кредиты и смогла их закрыть, но все же еще остались долги. 

«Продали уже все, что было возможно продать. Я получила наследство, но это только все усугубило. Сейчас придется платить налоги, потому что, продав недвижимость, я якобы обогатилась. Никто не смотрит на то, что я продала ее, чтобы рассчитаться с долгами», – пояснила Анна. 

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По ее словам, сейчас она с детьми живет в единственной квартире, которую также планирует продать и взять жилье поменьше. Деньги, которые удастся выручить, ей придется также отдать. Вдова Пономаренко отметила, что ей оказывают поддержку только дети. Она посетовала, что нужно оплачивать ипотеку, секции и садик. 

Также Анна призналась, что брат Александра Валерий ей не помогает и даже не стал возвращать деньги, которые брал у них в долг. Она отметила, что многие друзья поступили также, как он. Вдова артиста раньше не работала, но теперь намерена стать тренером по йоге и уже ищет подходящий зал для аренды, пишет MSK.KP.RU. 

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