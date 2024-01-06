Вдова Александра Пономаренко продает имущество, чтобы погасить многомиллионные долги после смерти мужа

«Продали уже все, что было возможно продать. Я получила наследство, но это только все усугубило. Сейчас придется платить налоги, потому что, продав недвижимость, я якобы обогатилась. Никто не смотрит на то, что я продала ее, чтобы рассчитаться с долгами», – пояснила Анна.

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По ее словам, сейчас она с детьми живет в единственной квартире, которую также планирует продать и взять жилье поменьше. Деньги, которые удастся выручить, ей придется также отдать. Вдова Пономаренко отметила, что ей оказывают поддержку только дети. Она посетовала, что нужно оплачивать ипотеку, секции и садик.

Также Анна призналась, что брат Александра Валерий ей не помогает и даже не стал возвращать деньги, которые брал у них в долг. Она отметила, что многие друзья поступили также, как он. Вдова артиста раньше не работала, но теперь намерена стать тренером по йоге и уже ищет подходящий зал для аренды, пишет MSK.KP.RU.