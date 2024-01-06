Фигуристка Туктамышева стала ведущей шоу Off Ice Show на Первом канале

Лиза Туктамышева решила продуктивно начать год. Она подтвердила слухи, которые ходили несколько месяцев. Фигуристка стала ведущей новой передачи на Первом канале под названием Off Ice Show. Она поделилась первым тизером шоу, где предстала в смелом наряде с разрезом.

По словам спортсменки это будет первый развлекательный проект про фигурное катание. Гостями в студии, с которыми она будет общаться, станут Иваном Чуйковым и Максимом Траньковым.