Фигуристка Туктамышева стала ведущей шоу Off Ice Show на Первом канале

Лиза Туктамышева решила продуктивно начать год. Она подтвердила слухи, которые ходили несколько месяцев. Фигуристка стала ведущей новой передачи на Первом канале под названием Off Ice Show. Она поделилась первым тизером шоу, где предстала в смелом наряде с разрезом.
По словам спортсменки это будет первый развлекательный проект про фигурное катание. Гостями в студии, с которыми она будет общаться, станут Иваном Чуйковым и Максимом Траньковым.
«Да, это развлекательное шоу про фигурное катание! Да, мы смотрим самые плохие выступления друг друга и открыто обсуждаем их. Да, мы говорим про то, о чем в нашем спорте, обычно, молчат! Да, наши первые гости - самые харизматичные мужчины!» – заявила Лиза.
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По словам фигуристки, в первом выпуске на обсудила с гостями много тем, включая настоящую дружбу, плохих парней. Поклонники были приятно удивлены такой новости. Также спортсменка объявила, что после долгого перерыва возвращается на лед. Она планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам.