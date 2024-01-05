Актриса Ирина Горбачева заявила, что развелась с мужем из-за решения вернуться в Россию

Ирина Горбачева призналась, что все изменилось в 2022 году. Фото: Global Look Press

Актриса из сериала «Чики» рассказала, что ее отношения с Антоном Савлеповым сошли на нет.

Ирина Горбачева редко говорит о личной жизни. Она пережила развод с коллегой Григорием Калининым. А летом 2021 года актриса сыграла свадьбу с музыкантом Антоном Савлеповым. Однако их брак вскоре распался. 

В новом интервью для YouTube-канала «Мадонна Мур» она раскрыла причину второго развода. Ирина призналась, что с февраля 2022 года «ее жизнь превратилась в труху». На тот момент она была на территории Украины, но вернулась в Россию уже одна. 

«Я не тот человек, который трубит вокруг, что эти правы, а эти неправы. Я все время разбираюсь», — пояснила звезда. 

Она отметила, что в итоге от нее отвернулись друзья и муж. Горбачева подчеркнула, что является частью своей страны и хочет здесь жить. Она также рассказала, что оказывает помощь беженцам. По словам актрисы, ее стали упрекать за то, что она не делала этого раньше. 

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При этом Ирина все же надеется найти идеального мужчины. Она написала список из 100 пунктов, в которых описано все, что ей хочется, чтобы делал ее избранник. Артистка отметила, что пока его нет рядом, все эти пункты должна выполнять она сама. Такой совет ей дала подруга. 

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