Актриса Ирина Горбачева заявила, что развелась с мужем из-за решения вернуться в Россию

«Я не тот человек, который трубит вокруг, что эти правы, а эти неправы. Я все время разбираюсь», — пояснила звезда.

Она отметила, что в итоге от нее отвернулись друзья и муж. Горбачева подчеркнула, что является частью своей страны и хочет здесь жить. Она также рассказала, что оказывает помощь беженцам. По словам актрисы, ее стали упрекать за то, что она не делала этого раньше.

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При этом Ирина все же надеется найти идеального мужчины. Она написала список из 100 пунктов, в которых описано все, что ей хочется, чтобы делал ее избранник. Артистка отметила, что пока его нет рядом, все эти пункты должна выполнять она сама. Такой совет ей дала подруга.