Автор песни «По полюшку» хочет подать в суд на Успенскую за нарушение авторских прав

Любовь Успенская в последнее время часто оказывается в центре скандалов. На этот раз ей грозит судом автор хита «По полюшку» Наталья Лапина. Ее возмутило то, что певица исполнила композицию на новогоднем огоньке, не получив ее разрешения.

Более того, Лапина не первый раз сталкивается с нарушением авторских прав, поэтому теперь хочет решить проблему в суде. По ее словам, адвокаты уже готовят иск.