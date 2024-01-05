Автор песни «По полюшку» хочет подать в суд на Успенскую за нарушение авторских прав

Любовь Успенская в последнее время часто оказывается в центре скандалов. На этот раз ей грозит судом автор хита «По полюшку» Наталья Лапина. Ее возмутило то, что певица исполнила композицию на новогоднем огоньке, не получив ее разрешения.
Более того, Лапина не первый раз сталкивается с нарушением авторских прав, поэтому теперь хочет решить проблему в суде. По ее словам, адвокаты уже готовят иск.
«Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору», – заявила Лапина.
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Он отметила, что лишь один нюанс порадовал ее – в эфире канала указали ее имя, как автора песни. Такж Наталья призналась, что дает исполнять композицию другим артистам за деньги. По словам женщины, она пыталась все урегулировать с Успенской без скандалов, но идти на компромиссы певица отказалась, пишет «МК». Лапина добавила, что если бы не сложилась такая ситуация, то Любовь Залмановна могла бы получить от нее и другие хорошие песни.